ABD, İran Gazetesini Hedef Aldı

İran'ın ulusal gazetelerinden Sazendegi gazetesinin Tahran'daki binasının ABD tarafından hedef alındığı bildirildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarında, Sazendegi gazetesinin Tahran'daki binasının ağır hasar gördüğü belirtildi.

Saldırının bugün gerçekleştiği ve binanın ABD tarafından vurulduğu aktarıldı.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi verildi.

İran medyası, Sazendegi gazetesinin ofisinin ABD-İsrail saldırısında hedef alındığını duyurmuştu.