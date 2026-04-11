Orta Doğu Ateşkesi Piyasaları Hareketlendirdi, Petrol Fiyatları Dalgalandı

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu gelişme, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine katkı sağladı. Taraflar arasında diplomatik temasların İslamabad'da başlaması beklenirken, süreç piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise olası bir anlaşmazlık durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin süreceğine yönelik açıklamalar, petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu. Brent petrol hafta içinde 88 dolara kadar gerilerken, haftayı yüzde 13,7 düşüşle 91,9 dolardan tamamladı. Ancak arz risklerinin tamamen ortadan kalkmaması, enerji fiyatlarında aşağı yönlü hareketi sınırlayan başlıca unsur olarak öne çıktı.

ABD'de açıklanan veriler, ekonomide dengeli ancak kırılgan bir görünüm ortaya koydu. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. Enflasyondaki yükselişte enerji maliyetleri belirleyici oldu. ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5 büyüyerek beklentilerin altında kalırken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3 artış kaydetti.

Dolar endeksi haftalık bazda yüzde 1,4 düşüşle 98,6 seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34'e yükseldi. Doların zayıflamasıyla birlikte altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 1,6 artarak 4.749 dolara çıktı. New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 yüzde 3,56, Nasdaq yüzde 4,45 ve Dow Jones yüzde 3,04 yükseldi.

Avrupa borsalarında da pozitif seyir öne çıkarken, geçici ateşkes haberleri risk iştahını destekledi. Ancak enerji fiyatlarına ilişkin belirsizlikler bölge ekonomileri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Asya borsalarında da risk iştahı artarken, özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü. Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 8,79 yükselerek 14.073,79 puana ulaştı.