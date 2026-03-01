ABD İran Gemisini Batırdı - Son Dakika
ABD İran Gemisini Batırdı

01.03.2026 18:22
CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran'a ait bir muhribi batırdığını açıkladı. Gerilim tırmanıyor.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" kapsamında Umman Körfezi'nde bir İran Jamaran sınıfı muhribini hedef aldıklarını ve geminin Chah Bahar yakınlarındaki bir iskelede batırıldığını açıkladı.

CENTCOM'a göre, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" operasyonunun ilk aşamasında Amerikan güçleri, Umman Körfezi'nde bir İran Jamaran sınıfı muhribini vurdu ve gemi, Chah Bahar yakınlarındaki bir iskelede battı. CENCOM, Umman Körfezi'nde "İran ordusuna ait bir korveti vurduğunu ve korvetin batmaya başladığını" bildirdi.

CENTCOM açıklamasında, saldırının bölgedeki artan gerilimlere yanıt olarak İran varlıklarını hedef alan daha geniş çaplı ABD askeri operasyonlarının bir parçası olduğu belirtildi.

Geminin, Körfez'in kıyısında demirliyken aldığı hasar sonucu battığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis güçlerine silahlarını bırakmaları ve ABD operasyonları devam ederken "gemiyi terk etmeleri" çağrısında bulundu. Bu saldırı, İran deniz tesislerine yönelik doğrudan bir saldırı ile kayda değer bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
