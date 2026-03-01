ABD, İran Gemisini Hedef Aldı - Son Dakika
ABD, İran Gemisini Hedef Aldı

01.03.2026 18:07
ABD ordusu, İran'a ait bir Jamaran korvetini saldırıların başlangıcında hedef aldığını bildirdi.

ABD ordusu, İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvetin bu ülkeye saldırıların başlangıcında hedef alındığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a ait bir deniz aracının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi

Açıklamada, İran'a ait bir Jamaran sınıfı korvetin, İran'a saldırıların başlangıcında ABD güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Geminin Umman Körfezi'nde İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda batmakta olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis mensupları "silahlarını bırakmalı." ifadeleri hatırlatılan açıklamada, içindekilere "Gemiyi terk edin" çağrısı yapıldı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

