ABD, İran Gerilimi Nedeniyle Askeri Uçak Tahliyesini Durdurdu - Son Dakika
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ABD, İran Gerilimi Nedeniyle Askeri Uçak Tahliyesini Durdurdu

14.07.2026 12:46
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ABD, İran ile gerilim sebebiyle Tel Aviv'deki askeri uçak tahliyesini askıya aldı, kriz derinleşiyor.

ABD'nin, İran ile tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, tahliye süreci askıya alınan ABD askeri hava filosunda, bölgedeki yığınağın bir parçası olarak aylardır havalimanında bekletilen yaklaşık 75 yakıt ikmal ve kargo uçağı yer alırken, durdurma kararına ek olarak gece saatlerinde piste dört yeni Amerikan askeri uçağı daha iniş yaptı.

Öte yandan, İsrailli yetkililer, Ben Gurion Havalimanı'nda sivil uçaklar için ciddi bir park yeri sıkıntısı yaşandığını belirterek, ABD askeri uçaklarının tahliyesinin sürmemesi durumunda seyahat trafiğinin en yoğun olduğu temmuz ve ağustos dönemlerinde yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu kriz, ABD-İsrail ittifakı ile İran arasında 28 Şubat'ta patlak veren ve İsrail hava sahasının tamamen kapanmasına neden olan savaş öncesindeki yığınağa dayanıyor. ABD ile İran arasında kalıcı barış hedefiyle imzalanan mutabakat zaptı sonrasında gerilimin düşmesiyle haziran sonunda bazı askeri tanker uçaklarının geri çekilmesine başlanmışken, yaşanan son krizle birlikte bu tahliye süreci tamamen dondurulmuş oldu.

İran'a yönelik saldırılar dolayısıyla İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılan Amerikan askeri uçaklarının tahliyesinin hızlandırılması konusunda Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin 26 Haziran'da anlaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İran Gerilimi Nedeniyle Askeri Uçak Tahliyesini Durdurdu - Son Dakika

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