ABD-İran Gerginliği ve Ekonomik Veriler Piyasaları Etkiliyor

13.04.2026 14:39
ABD-İran arasındaki kritik görüşmelerde sonuç alınamaması, Asya ve Avrupa borsa piyasalarında düşüşlere yol açtı. Brent petrol fiyatları ise jeopolitik gerginlik nedeniyle yükseliş gösterdi. Yurt içinde perakende satış hacmi ve ödemeler dengesi istatistikleri izlenecek.

ABD- İran arasındaki kritik görüşmeden sonuç alınamaması ve tansiyonun yeniden yükselmesiyle hisse senedi piyasaları haftaya düşüşle başladı. Bu sabah Asya'da, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,78, Topix Endeksi %0,46 geriledi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yatay seyrederken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,73 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,17 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %0,96 gerilerken Tayvan Taiex Endeksi %0,11 arttı. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,39 düşüş kaydetti. Brent petrol yeniden tırmanan jeopolitik gerginliğin etkisiyle haftaya sert yükselişle 98 USD civarında başladı.

Haftanın ilk işlem günü yurt içinde şubat ayı perakende satış hacmi ve Ödemeler Dengesi İstatistikleri izlenecek. Perakende satış hacmi ocakta aylık %2,4, yıllık %18,8 artmıştı. Ödemeler Dengesi İstatistikleri tarafında, ocakta, cari işlemler hesabı 6,81 milyar USD açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari açık 1,23 milyar USD olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6,97 milyar USD olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre ocakta cari açık 32,88 milyar USD olurken dış ticaret açığı 71,22 milyar USD oldu.

Piyasalarda Cuma günü karışık bir seyir hâkimdi. Asya'da, Çin CSI300 Endeksi %1,54, Japonya Nikkei225 Endeksi %1,84, Hang Seng Endeksi %0,55, Güney Kore Kospi Endeksi %1,40 yükseldi. Avrupa tarafında Almanya DAX Endeksi, Stoxx Europe 600 Endeksi ve İngiltere FTSE100 Endeksi'nde yatay bir seyir izlenirken Fransa CAC40 Endeksi %0,17 yükseldi. ABD tarafında ise S&P500 Endeksi %0,11, Dow Jones Endeksi %0,56 gerilerken Nasdaq Bileşik Endeksi %0,35 değer kazandı. Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir hâkimdi. BIST100 Endeksi %2,81 yükselişle günü 14.073 puandan kapattı. BIST 100'de işlem hacmi 195,07 milyar TL oldu. BIST30 Endeksi %3,03 yükselerek 16.188 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %3,16, BIST Sınai Endeksi %1,91 değer kazandı.

Almanya'da TÜFE şubatta aylık %1,1, yıllık %2,7 artmıştı nihai verilerde değişiklik olmadı. ABD'de, İran-ABD çatışmalarının enerji fiyatlarını arttırmasıyla birlikte TÜFE martta aylık %0,9 yıllık %3,3 artışla beklentinin altında kalırken çekirdek TÜFE de aylık %0,2, yıllık %2,6 artışla beklentinin altında kaldı. Nisan ayının öncü Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi takip edildi. Endeks nisanda 53,3'ten 47,6'ya gerileyerek beklentinin altında kaldı. Sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre %2,6 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 artış gösterdi.

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
