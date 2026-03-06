ABD, İran'ın Hava Sahasını Kontrol Etmeye Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'ın Hava Sahasını Kontrol Etmeye Yaklaşıyor

06.03.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İran'a yönelik operasyonların başarılı gittiğini ve hedeflere 4-6 hafta içinde ulaşabileceklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına İran gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu ana dek askeri saldırıların "başarılı" gittiğini anlatan Leavitt, İran'ın hava sahasının tamamını kontrol etmeye çok yaklaştıklarını öne sürdü.

Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda Amerikan kamuoyunda büyüyen tartışmalara da vurgu yaparak, "Size söyleyeceğim şey, Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı gibi, yaklaşık 4-6 hafta sürmesini beklediğimiz operasyonun ulaşılabilir hedefleri doğrultusunda iyi bir şekilde ilerlediğimizdir." dedi.

Leavitt, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılarda İran'ın çok sayıda füze tesisinin yanı sıra donanmasını da büyük oranda yok ettiklerini ileri sürdü.

İran ordusuna ait 30'dan fazla gemiyi batırdıklarını ifade eden Leavitt, "İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırıları sadece altı gün sürdü ve bu oran şu anda yüzde 90 azaldı." dedi.

Trump, olası lider adaylarına bakıyor

Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini belirtti.

Leavitt, Hamaney'in ardından gelecek olan İran'ın yeni liderinin "Amerika'ya ölüm" sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.

ABD'deki Cumhuriyetçi MAGA (Make America Great Again) hareketinin İran'la savaşa karşı olduğu yönündeki kamuoyu hakkında da değerlendirmede bulunan Leavitt, "X platformu gerçek hayat değildir, başkan gerçek hayatın içinde yaşıyor ve bu konuda desteğe sahip." dedi.

Öte yandan Leavitt, Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 90 civarında azaldığını savunarak, "İran'ın askeri gücünü ortadan kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la savaş dolayısıyla artan enerji fiyatlarına da dikkati çeken Leavitt, bu fiyat artışlarının geçici olduğunu savunarak kısa sürede enerji fiyatlarının normale döneceğini belirtti.

Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik "koşulsuz teslim olma" söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Orta Doğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'ın Hava Sahasını Kontrol Etmeye Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:33:34. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD, İran'ın Hava Sahasını Kontrol Etmeye Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.