ABD, İran'ın Hava Sahasını Kontrol Etmeye Yaklaşıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına İran gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu ana dek askeri saldırıların "başarılı" gittiğini anlatan Leavitt, İran'ın hava sahasının tamamını kontrol etmeye çok yaklaştıklarını öne sürdü.

Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda Amerikan kamuoyunda büyüyen tartışmalara da vurgu yaparak, "Size söyleyeceğim şey, Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı gibi, yaklaşık 4-6 hafta sürmesini beklediğimiz operasyonun ulaşılabilir hedefleri doğrultusunda iyi bir şekilde ilerlediğimizdir." dedi.

Leavitt, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılarda İran'ın çok sayıda füze tesisinin yanı sıra donanmasını da büyük oranda yok ettiklerini ileri sürdü.

İran ordusuna ait 30'dan fazla gemiyi batırdıklarını ifade eden Leavitt, "İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırıları sadece altı gün sürdü ve bu oran şu anda yüzde 90 azaldı." dedi.

Trump, olası lider adaylarına bakıyor

Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini belirtti.

Leavitt, Hamaney'in ardından gelecek olan İran'ın yeni liderinin "Amerika'ya ölüm" sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.

ABD'deki Cumhuriyetçi MAGA (Make America Great Again) hareketinin İran'la savaşa karşı olduğu yönündeki kamuoyu hakkında da değerlendirmede bulunan Leavitt, "X platformu gerçek hayat değildir, başkan gerçek hayatın içinde yaşıyor ve bu konuda desteğe sahip." dedi.

Öte yandan Leavitt, Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 90 civarında azaldığını savunarak, "İran'ın askeri gücünü ortadan kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la savaş dolayısıyla artan enerji fiyatlarına da dikkati çeken Leavitt, bu fiyat artışlarının geçici olduğunu savunarak kısa sürede enerji fiyatlarının normale döneceğini belirtti.

Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik "koşulsuz teslim olma" söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Orta Doğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.