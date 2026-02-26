ABD İran'ın Nükleer Programına Karşı Sert Mesaj Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD İran'ın Nükleer Programına Karşı Sert Mesaj Verdi

26.02.2026 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vance, İran'ın nükleer silah üretiminin engellenmesi için diplomasi öncelikli, diğer seçenekler masada.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini belirterek, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakere sürecinden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtti.

Vance, Fox News'e verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda son derece net bir tutum sergilediğini aktararak, "Başkanın mesajı çok açık. İran nükleer silaha sahip olamaz." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer silah kapasitesini geliştirmesinin ABD'nin ulusal güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu savunan Vance, birçok ABD vatandaşının da bu konuda aynı görüşte olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu belirten Vance, bu sonuca öncelikle diplomasi yoluyla ulaşılmasının amaçlandığını ancak gerekmesi halinde farklı seçeneklerin de devreye sokulabileceğini dile getirdi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İran'ın Nükleer Programına Karşı Sert Mesaj Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 04:07:04. #7.13#
SON DAKİKA: ABD İran'ın Nükleer Programına Karşı Sert Mesaj Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.