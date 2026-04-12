Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Arabuluculuğundaki İran-ABD Görüşmeleri Barışla Sonuçlanmadı, Trump Tehditlerini Sürdürüyor

12.04.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ve 1979'dan bu yana en üst düzey yüz yüze temas olan müzakereler, barışla sonuçlanmadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın taahhütlerini yerine getirmediğini ve askeri önlemlerin geleceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise uzlaşı noktaları olsa da iki önemli meselede anlaşmazlık olduğunu bildirdi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan ve 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey yüz yüze temas olan müzakereler barışla sonuçlanmadı. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin çökmesinin ardından Truth sosyal medya platformunda uzun bir mesaj paylaşarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma sözünü yerine getirmediğini iddia etti. Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na giriş-çıkış yapan gemileri engelleyeceğini, İran'ın mayınlarını imha edeceğini ve 'barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İranlıyı cehenneme göndereceklerini' söyledi. Ayrıca, İran'ın nükleer emelleri nedeniyle donanma ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu belirterek, ablukanın kısa sürede başlayacağını ve diğer ülkelerin de dahil olacağını ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise X platformundan yaptığı açıklamada, karşı tarafa güven olmadığını vurguladı. Galibaf, İran heyetinin ileriye dönük girişimler ortaya koyduğunu ancak ABD tarafının güven kazanamadığını belirtti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaparak, Rusya'nın çözüm için yardıma hazır olduğunu ilettiği açıklandı.

İslamabad'daki görüşmelerde İsrail masada olmasa da, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun müzakereler sırasında telefonla temas kurduğu bildirildi. İsrail'in, ateşkesin 5. gününde Lübnan'ın güneyinde 120'den fazla hedefi vurduğu ve Hizbullah'ın da roketli saldırılar düzenlediği aktarıldı. Netanyahu, sosyal medyada İran'la savaşın devam edeceğini ve Trump yönetimiyle koordinasyonun tam olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerde birçok noktada uzlaşıya varıldığını ancak iki önemli meselede anlaşmazlık yaşandığını belirtti. İran medyası, anlaşmaya varılamamasının nedenini ABD'nin aşırı talepleri olarak gösterdi. Pakistan ise tarafları itidale ve kalıcı barış için çabalamaya çağırdı. Vance, İran'ın şartları reddettiğini ve 2 haftalık ateşkes sonrası sürecin belirsiz olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:17:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.