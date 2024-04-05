ABD, İran ordusu ve bağlantılı grupların ticari faaliyetlerini yaptırım listesine aldı

ABD, İran ordusu ve bağlantılı grupların ticari faaliyetlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle bir kuruluşu ve 13 gemiden oluşan filosunu yaptırım listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı (MODAFL) ile İran Genelkurmay Başkanlığının ticari faaliyetlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle, bir kuruluş ve 13 gemiden oluşan filosunun yaptırım listesine alındığı bildirildi.
Ayrıca yaptırım listesindeki bir geminin isminin güncellendiği belirtilen açıklamada, ABD'nin, İran ordusu ve bağlantılı grupları destekleyen ve İran'ın silah üretimini finanse eden kuruluşlara uyguladığı yaptırımların süreceği kaydedildi.
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