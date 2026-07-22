ABD-Iran Savaşı Kriz Tehdidi Getiriyor - Son Dakika
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ABD-Iran Savaşı Kriz Tehdidi Getiriyor

ABD-Iran Savaşı Kriz Tehdidi Getiriyor
22.07.2026 18:35
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Dünya Bankası, uzun süren çatışmanın global ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini uyardı.

Dünya Bankası Baş Ekonomisti Gill, ABD ile İran arasındaki savaşın bir müddet daha devam etmesi halinde, küresel ekonominin ciddi bir kirze girebileceği uyarısında bulundu.Dünya Bankası, ABD ile İran arasındaki savaşın devam etmesi halinde küresel ekonominin ciddi bir krize sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Bankası Baş Ekonomisti İndermit Gill, Çarşamba günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda, küresel büyümenin yüzde 1,3'e kadar düşebileceğini ifade etti. 2025 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla (GYSHİ) yüzde 2,9 oranında artmıştı. Çatışmanın yarım yıl veya daha uzun sürmesi halinde enflasyon oranının yüzde 4,5'e yükselebileceğini belirten Gill, bunun sonucunda faiz oranlarının da artacağı öngörüsünü dile getirdi.

Gill'in uyarıları, Ortadoğu'daki gerginlikten kaynaklanıyor. On gündür aralıksız her gece İran'daki hedefleri bombalayan ABD güçlerine karşı Tahran yönetimi de misilleme olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini vurarak karşılık veriyor. Petrol ve doğal gaz ticareti için stratejik bir öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği de aksamaya devam ediyor.

İkincil etkiler uyarısı

İndermit Gill'e göre uzun süreli bir çatışma ve bölgedeki petrol altyapısına verilecek hasar, gıda güvenliğini de ağır tehdit edebilir. Ayrıca gübre ve tarım için önemli olan diğer ürünlerin tedariki de kesintiye uğrayabilir. Bu durumun yaşanması halinde de, daha yüksek faiz oranlarına yol açan ikincil etkilerin yaşanabileceğini vurgulayan Gill, özellikle koronavirüs pandemisinden henüz toparlanamamış yoksul ülkelerin bu durumdan daha fazla etkilenebileceğini dile getiriyor.

Baş Ekonomist Gill'e göre, yüksek borçlu ülkeler artan kredi maliyetlerinden zarar görecek. Borç yükünü "Yavaş ilerleyen ve bir felakete doğru giden bir tren"e benzeten Gill, şu anda düşük ve orta gelirli ülkelerin yüzde 40'ının borç krizinden etkilendiğini veya ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Yapay zeka gelişmiş ülkeler için daha büyük dezavantaj

Ancak Gill diğer yandan, yapay zeka konusunda umut verici bir gelişme görüyor. Dünya Bankası'nın yeni bir analizinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin yeni teknolojiden ve buna bağlı verimlilik kazançlarından faydalanabileceğini gösterdiğini ifade eden Gill, daha yoksul ülkelerde yapay zekadan dezavantaj görecek insanların oranının yaklaşık yüzde 10 olduğunu, bunun zengin ülkelerde ise yüzde 30 ila 40 arasında olduğunu belirtti.

"Gelişmekte olan ülkeler, yapay zekanın etkileri konusunda gelişmiş ülkelere göre çok daha iyimser olmalı" diyen İndermit Gill, yapay zekanın büyümeyi onlarca yıldır ulaşılamayan bir seviyeye çıkarma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Reuters/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel ABD-Iran Savaşı Kriz Tehdidi Getiriyor - Son Dakika

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