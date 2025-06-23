ABD İran Tehdidini İzliyor

Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı ile birlikte İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne yönelik saldırısını yakından izlediklerini bildirdi.

Basına İran saldırısıyla ilgili bilgi veren kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve durumu yakından izlediklerini belirtti.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, saldırı öncesi Amerikan vatandaşlarını sığınaklara gitmeleri veya bulundukları yerde güvenli yerlerde durmaları konusunda uyardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.???????

Konuyu yakından takip eden kaynakların ABD basınına verdiği bilgiye göre, İran'ın Katar ve Irak'a yönelik misilleme füzeleri fırlatması bilgisi üzerine, Katar ve Bahreyn'deki ABD büyükelçiliklerindeki personel ya sığınaklara indi ya da siper alma pozisyonuna geçti.