ABD, İran ve Çin'e Karşı Su Sistemlerine Yönelik Siber Saldırılara Karşı Tetikte

Samsung, 32 Gbps GDDR7 bellekleri tanıttı

Samsung, grafik bellek teknolojisinde önemli bir yenilik yaparak yeni GDDR7 bellekleri tanıttı. GDDR7, 32 Gbps gibi etkileyici bir hız sunarken, GDDR6'da genellikle 16 Gbps ve GDDR6X'te 19-21 Gbps hızları görüyoruz. Bu hız artışı grafik kartlarının grafik işleme kapasitelerini artırarak daha yüksek performans vermesini sağlayacak. Samsung üretimi GDDR7 bellekleri sadece 1.1 V DRAM voltajında çalışarak JEDEC'in 1.2 V GDDR7 standart voltajını geride bırakıyor. Bu da enerji verimliliğinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler anlamına geliyor. NVIDIA ve AMD gibi büyük grafik işlemci üreticileri de 2024'ün ikinci yarısında GDDR7'yi kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yaz aylarından itibaren tüketici pazarında büyük bir değişim göreceğiz.