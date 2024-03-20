ABD, İran ve Çin'e Karşı Su Sistemlerine Yönelik Siber Saldırılara Karşı Tetikte

NEW ABD'de federal hükümet yetkilileri, su sistemlerine yönelik İran ve Çin hükümetleriyle bağlantılı olası siber saldırılara karşı ülkedeki eyaletleri tetikte olmaları konusunda uyardı.
Çevre Koruma Ajansı (EPA) Yöneticisi Michael Regan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından siber saldırılar hakkında eyalet valilerine yazı gönderildi.
Yazıda, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne bağlı bilgisayar korsanlarının ABD'de içme suyu sistemlerine saldırdığı, Çin'in devlet destekli grubu Volt Typhoon'un da içme suyu ve diğer kritik altyapı sistemlerine ilişkin bilgi teknolojisini tehlikeye attığı belirtildi.
Federal yetkililerin, Volt Typhoon aktörlerinin jeopolitik gerilim durumunda kritik altyapı operasyonlarını aksatmak için hazırlık yaptığına dikkati çekilen yazıda, "İçme suyu ve atık su sistemleri, hayati derecede kritik altyapı sektörü olduklarından siber saldırılar için çekici bir hedeftir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Temiz ve güvenli içme suyu sisteminin güvenliği vurgulanan yazıda, öte yandan genellikle bu sistemlerin sıkı siber güvenlik uygulamalarını benimsemek için gereken kaynaklara ve teknik kapasiteye sahip olmadığına işaret edildi.
Yazıda, eyalet yetkililerinin, yarın içme suyu sistemlerine yönelik tehditlere karşı temel siber güvenlik önlemlerinin ele alınacağı toplantıya katılacağı bilgisi paylaşıldı.
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