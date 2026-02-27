ABD, İsrail Büyükelçiliği'nden Personel İçin Tahliye Kararı - Son Dakika
ABD, İsrail Büyükelçiliği'nden Personel İçin Tahliye Kararı

27.02.2026 13:09
İran'la artan gerilim sonrası ABD, İsrail'deki büyükelçilik çalışanlarının ülkeyi terk etmesine izin verdi.

ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle" kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: AA

