ABD, İsrail'deki Personelini Uyardı

27.02.2026 14:29
ABD, güvenlik riskleri nedeniyle İsrail'deki personel ve ailelerinin ayrılmasını tavsiye etti.

(ANKARA) - Tahran ve Washington arasında askeri çatışma endişesiyle beraber diplomatik müzakereler sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de "acil bir görevi olmayan ABD hükümet personeli ile aile üyelerinin, güvenlik riskleri nedeniyle" ülkeden ayrılmalarına izin veren bir uyarı yayımladı.

Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği web sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında,"27 Şubat 2026 tarihinde Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle ABD Misyonu İsrail'de görev yapan acil bir görevi olmayan ABD hükümet personeli ile aile üyelerinin ayrılmasına izin vermişti" ifadeleri yer aldı.

Uyarıda ayrıca, güvenlikle ilişkili gelişmelere bağlı olarak ABD hükümet çalışanlarının ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine seyahatlerinin önceden haber verilmeksizin kısıtlanabileceği veya yasaklanabileceği belirtildi. Açıklamada "ticari uçuşların halen mevcut olduğu dönemde", isteyen kişilerin İsrail'den ayrılmayı değerlendirmesi tavsiye edildi.

Uyarı, ABD'nin son günlerde Orta Doğu'daki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığı ve İran'la çatışma ihtimalinin tartışıldığı bir süreçte yapıldı.

Öte yandan ABD ve İran dün Cenevre'de üçüncü tur arabuluculu müzakereler yoluyla bir araya geldi. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtilirken tarafların gelecek hafta Viyana'da teknik konular üzerine yeniden görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

