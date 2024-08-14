ABD, İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay Verdi - Son Dakika
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ABD, İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay Verdi

ABD yönetiminin, Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay vermesi tepki çekti. ABD Dışişleri Bakanlığının, İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah satışını onay vermesi Amerikan kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini topladı.

14.08.2024 10:02
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ABD yönetiminin, Gazze'ye saldırıları devam eden İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay vermesi tepki çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığının, İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni silah satışını onay vermesi Amerikan kamuoyunda bazı kesimlerin tepkisini topladı.

ABD Kongresinin Filistin asıllı milletvekili Rashida Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin söyledikleri ve ABD'nin yaptıkları" yazan ve silah satışına gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu silah satışına ilişkin açıklamasının altında tepkilerini dile getiren çok sayıda kullanıcı, bu satışın Gazze'deki İsrail saldırılarını desteklemek olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili birçok paylaşım yapan bazı gazeteciler de X hesaplarından "ABD yönetiminin İsrail'e silah desteği sağlama konusundaki tavrının Orta Doğu barışıma hizmet etmediğini" vurguladı.

ABD'den devasa silah satışı

ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer aldı.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I savaş uçağı modernizasyon kiti ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturdu.

Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer aldı. Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verildi.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylandı.

ABD Kongresinden söz konusu silah satışını engelleyecek bir adımın gelmesi beklenmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay Verdi - Son Dakika

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