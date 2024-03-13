ABD, İsrail'e silah göndermeye devam edecek

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e silah göndermeye devam edeceklerini, aynı zamanda Gazze'de sivillerin korunması ve ihtiyaç duydukları insani yardıma erişmeleri için de çalıştıklarını ve bu iki politikanın birbiriyle çelişmediğini savundu.

Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son gelişmeleri ve ABD yönetiminin bu konudaki politikalarını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in kendini "Hamas'a karşı koruması" ve "bir daha 7 Ekim saldırısının yaşanmaması" için Tel Aviv'e gerektiği ölçüde silah ve askeri yardım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail'e silah göndermeye devam edip etmeyecekleri ya da bunu koşula bağlayıp bağlamayacaklarına ilişkin net bir değerlendirme yapan ABD'li Bakan, "İsrail'in kendi güvenliği için gerekli savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmak bizim taahhüdümüz ve bu kalıcı bir taahhüt." ifadesini kullanarak, gündemlerinde silah kesintisi konusunun olmadığını söyledi.

İsrail'in, buna karşın, Gazze'deki sivilleri hedef almama konusunda sorumluluğu bulunduğunu ve bunu İsrail tarafıyla her görüşmelerinde gündeme getirdiklerini de vurgulayan Blinken, "bölgede hiçbir sivilin öldüğünü görmek istemediklerini" kaydetti.

Blinken, bir soru üzerine, "İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değil." dedi.

Gazze'deki açlıktan kim sorumlu sorusunu geçiştirdi

Gazze'de ciddi şekilde hissedilen açlık sorununun sorumlusunun İsrail olup olmadığı, eğer değilse kim olduğu yönündeki soruya cevap veren Blinken, Gazze'ye belli oranda gıda ulaştırıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu ve yardımların artırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye belli ölçüde gıda girişine izin verdiğini ve hatta bu konuda işbirliği yaptığını savunan Blinken, ABD olarak havadan yardımların yanı sıra kuracakları geçici liman ile Gazze'ye ciddi miktarda insani yardımı ulaştıracaklarını, bununla beraber İsrail'e de bu konuda baskı yaptıklarını belirtti.

Refah konusunda ABD henüz bir plan görmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdiği Refah'a olası saldırı konusundaki soruları da yanıtlayan Blinken, uygulanabilir ve sivillerin hayatlarını koruyacak bir plan olmaksızın İsrail'in bu bölgeye askeri "operasyon" düzenlemesine karşı olduklarını yineledi.

Blinken, ABD'nin halen İsrail'den bu yönde bir plan beklediğini hatırlatarak, "Henüz böyle bir plan görmedik. Peki bu iş (Refah'tan sivillerin tahliyesi) mümkün mü? Evet mümkün, ancak biz henüz planı görmedik." dedi.

Masada ateşkes planı bekliyor

Blinken, masada ateşkes planının beklediğini, Mısır ve Katar'la görüşmelerin devam ettiğini, ancak bu planı Hamas'ın kabul edip etmeyeceğini bilmediklerini kaydetti.

"Hamas'ın esirleri bırakması" durumunda ateşkes planının devreye girebileceğini ve 6 haftaya kadar çatışmasız bir ortamın sağlanabileceğini dile getiren Blinken, İsrail'in bu konudaki tavrına ilişkin ise yorum yapmadı.