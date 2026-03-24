Irak'ın Babil vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına ABD- İsrail güçlerince düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haşdi Şabi'den yapılan açıklamaya göre, Babil vilayetine bağlı Curf el-Nasr bölgesindeki Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail güçlerince hava saldırısı yapıldı.
Saldırıda 2 kişi yaralandı.
Irak'ın Musul, Kerkük, Salahaddin, Enbar ve Babil vilayetlerindeki İran'a yakın silahlı milis gruplarını barındıran Haşdi Şabi karargahlarına daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.
Son Dakika › Güncel › ABD-İsrail Güçlerinden Irak'a Hava Saldırısı - Son Dakika
