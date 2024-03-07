ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni konut inşa planını eleştirdi

İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı

Birleşmiş İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşülmek üzere, Müslümanlar için kutsal ramazan ayı başlamadan önce Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı. İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı BM üyeleriyle paylaştı. Tasarıda, yayılan şiddet, giderek kötüleşerek felaket boyutuna varan insani durum ile özellikle Darfur'da aşırı seviyeye ulaşan gıda güvencesizliği dolayısıyla derin endişe duyulduğu ifade edildi. Çatışmaların tüm taraflarını Sudan'ın sınırları dahil çatışma hatları boyunca engelleri kaldırarak 'hızlı, tam, güvenli ve aksatılmamış insani erişime' izin vermeye çağıran tasarıda, 'çatışmanın sonlandırılmasının yanı sıra sivillerin öncülük ettiği kalıcı ve kapsayıcı dönüşüme' yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların koordinasyonunun güçlendirilmesi istendi. Diğer yandan BM Gıda Programı (WFP), Sudan'daki çatışmaların 'büyük gıda krizini tetikleme riski' olduğu uyarısında bulundu. WFP İcra Direktörü Cindy McCain, çatışmaların milyonlarca kişinin hayatını mahvettiğini belirterek, tarafları çatışmayı durdurmaya ve hayat kurtaracak yardımların ulaştırılması için insani kuruluşlara izin vermeye çağırdı. WFP'ye göre Sudan'da 5 milyon kişi ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor, 18 milyon kişi ise aşırı açlıkla mücadele ediyor. İngiltere'nin hazırladığı tasarının, BM Güvenlik Konseyinde cuma günü oylanması bekleniyor.