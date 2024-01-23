 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, İsrail'in Gazze'de tampon bölge oluşturma fikrine karşı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, İsrail'in Gazze'de tampon bölge oluşturma fikrine karşı

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'de bir 'tampon bölge' oluşturma fikrini desteklemediğini ve Gazze'nin sınırının korunması gerektiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi. İsrail'in Gazze'nin etrafında bir 'tampon bölge' oluşturma planına sıcak bakmadıklarını kaydeden Kirby, bu konunun muhatabının İsrail hükümeti olduğunu belirtti. Kirby, 'Bizim bu konudaki görüşümüz değişmedi. Gazze'nin sınırlarının herhangi bir şekilde daraltıldığını görmek istemiyoruz, bunu desteklemiyoruz.' dedi.

ABD, İsrail\'in Gazze\'de tampon bölge oluşturma fikrine karşı
23.01.2024 - 22:09,
Abone Ol

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'de bir "tampon bölge" oluşturma fikrini desteklemediğini ve Gazze'nin sınırının korunması gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'nin etrafında bir "tampon bölge" oluşturma planına sıcak bakmadıklarını kaydeden Kirby, bu konunun muhatabının İsrail hükümeti olduğunu belirtti.

Kirby, "Bizim bu konudaki görüşümüz değişmedi. Gazze'nin sınırlarının herhangi bir şekilde daraltıldığını görmek istemiyoruz, bunu desteklemiyoruz." dedi.

Bu konuda açık veya kapalı görüşmelerde İsrail tarafıyla konuştuklarını ve basına açık toplantılarda da bu pozisyonlarını net bir şekilde dile getirdiklerini ifade eden Kirby, Gazze'de herhangi bir sınır değişimini desteklemediklerini vurguladı.

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin sınır hatları boyunca bir "tampon bölge" oluşturmak üzere bazı yerlerdeki binaları yıkmaya başladığı bildirilmişti.

Bölge ülkeleri söz konusu fikre karşı çıkarken, ABD yönetimi de Gazze'de olası bir sınır daraltma planına karşı olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in Gazze'de tampon bölge oluşturma fikrine karşı - Son Dakika


09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek

Son Dakika
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
06:33 Astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'ye dönerek uzay çalışmalarına devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:12:40. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'in Gazze'de tampon bölge oluşturma fikrine karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement