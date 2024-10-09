ABD, İsrail'in İran planlarından rahatsız

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ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in şu ana kadar İran'a yönelik misilleme planlarının ayrıntılarını Washington yönetimine açıklamayı reddetmesinden rahatsız olduğu bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki habere göre, ABD'nin, bölgesel bir savaşın genişlemesi korkusuyla İran'ın petrol tesislerini ya da nükleer tesislerini vurmaması için İsrail'e yaptığı çağrıların karşılık bulup bulmayacağı belirsizliğini koruyor.

Joe Biden yönetiminin, İsrail'in şu ana kadar İran'a yönelik misilleme planlarının ayrıntılarını Washington yönetimine açıklamayı reddetmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor.

ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri eylemleri karşısında defalarca hazırlıksız yakalandıkları için hayal kırıklığına uğramış durumdalar ve gerilimin daha da tırmanmasını engellemeye çalışıyorlar.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bugün Pentagon'da görüşme yapılması bekleniyordu ancak Gallant, ABD ziyaretini dün erteledi.

İsrailli bir yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in İran operasyonunu planlamaya devam etmesi nedeniyle Gallant'ın ABD'ye gitmesini engellediğini söyledi.

ABD'li yetkililer ise henüz saldırının zamanlamasını ya da İsrail'in neyi hedef alabileceğini bilmediklerini vurguluyor. Yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik beklenen saldırısı öncesinde Washington'un bilgilendirileceğine dair İsrail'den güvence alıp almadıklarını söylemiyor. Bunun yerine üst düzey yetkililer arasında sık sık yapılan görüşmelere işaret ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, 7 Ekim'de İsrail'e giderek Gallant ve üst düzey İsrailli komutanlarla bir araya gelmişti. Kurilla, kısmen İran'ın nükleer tesislerinin ya da petrol tesislerinin vurulmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in İran'a vereceği yanıt, Tel Aviv'in duyarlılığının sınırlarını test edecek gibi duruyor.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

Nasrallah saldırısında ABD'ye bilgi verilmemesi Austin'i şaşırttı

İsrail, 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik saldırıyı ABD'ye önceden haber vermeden gerçekleştirdi. Washington'un İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes planını sonuçlandırmayı umduğu sırada gerçekleşen bombalama üst düzey yetkilileri şaşırttı.

ABD'li yetkililere göre, Gallant, bir telefon görüşmesi sırasında Austin'e Nasrallah saldırısını anlattı. Austin ise "Pardon, ne dediniz?" şeklinde cevap vererek şaşkınlığını belirtti. Aynı gün yapılan ikinci telefon görüşmesinde Austin, Gallant'a İsrail'in kendisini savunmak konusunda "yalnız" kalmaya hazır olup olmadığını sordu.

ABD'li savunma yetkilileri, Austin'in hayal kırıklığına uğradığını çünkü ABD'nin kuvvetlerini potansiyel olarak İsrail'in savunması için gelecek tehlikelere karşı veya yakındaki ABD birliklerini koruyacak şekilde konumlandırmak için yeterli zamanı olmadığını kaydetti.