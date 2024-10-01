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ABD: İsrail'in Lübnan Operasyonları Sınırlı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını 'sınırlı operasyonlar' olarak tanımladı.

01.10.2024 01:46
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar konusunda kendilerini bilgilendirerek bunları "sınırlı operasyonlar" olarak tanımladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları konusunda irtibat halinde olduklarını belirten Miller, "Onlarla şu anda yaptıkları hakkında bazı görüşmeler yaptık, bize 'Bunların Hizbullah'ın sınıra yakın altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu' söylediler." diye konuştu.

Miller, İsraillilerin saldırılarının birçoğu hakkında kendilerine bilgi verdiğini söyleyerek, "Ancak askeri operasyonlarının zamanı, amacı ve temposu hakkında İsrail kendi konuşsun." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, "sınırlı operasyon" ile ne kastedildiği sorusuna ise Miller, bu ifadenin ABD'nin değil İsrail'in tanımı olduğunu ve detayları İsrail tarafına sormak gerektiği yanıtını verdi.

Miller, Lübnan'da sivillerin ve sivil yapıların hedef alınmasını "kesinlikle" görmek istemediklerini belirterek, ayrıca İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının bölge için "istikrarsızlaştırıcı" olabileceği uyarısında bulundu ve bu operasyonların insani etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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