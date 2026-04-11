İran'ın Askeri Kapasitesi Büyük Ölçüde Korundu, Füze Envanteri Tehdit Olmaya Devam Ediyor

ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, Amerikan istihbaratı İran'ın askeri gücüne dair bir rapor yayınladı. Rapora göre, Tahran ağır kayıplarına rağmen askeri kapasitesini büyük ölçüde korumayı başardı. İran'ın hala binlerce füzeye sahip olduğu ve yer altındaki sistemlerini hızla yeniden faaliyete geçirme potansiyeli bulunduğu vurgulandı.

ABD istihbarat yetkilileri, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı önemli kayıplar verdiğini ancak tamamen etkisiz hale gelmediğini belirttiler. İran'ın cephaneliğinde hâlâ binlerce balistik füze bulunduğu ve bu füzelerin yer altı depolarından çıkarılıp kullanılabileceği ifade ediliyor. Raporda, "İran'ın binlerce füzesi var. Fırlatma rampalarını tekrar elde edebilirler. Yenilmekten çok uzaklar" denildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geçmişte İran'ın füze programının "işlevsel olarak yok edildiğini" iddia etmesine rağmen, istihbarat raporları İran'ın füze kapasitesinin önemli bir kısmını yeniden toparlayabileceğini gösteriyor. Yetkililere göre, fırlatma rampalarının yarısından fazlası imha edilmesine rağmen, kalan sistemlerin büyük oranda onarılabilir durumda olduğu belirtiliyor.

ABD ve İsrail yetkililerine göre, İran'ın füze envanteri savaş sırasında yaklaşık yarıya düştü. Yine de, yer altı depolarında saklanan binlerce kısa ve orta menzilli füzenin hâlâ kullanılabilir durumda olduğu aktarılıyor. İsrailli kaynaklar, İran'ın savaş öncesinde sahip olduğu yaklaşık 2.500 orta menzilli füzeden 1.000'den fazlasının hâlâ envanterde bulunduğunu açıkladı.

ABD'li yetkililer, İran'ın saldırı dronlarının önemli bir kısmını çatışmalarda kaybettiğini ve üretim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Ancak Tahran'ın Rusya'dan benzer sistemler temin etme imkanının bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, İran'ın elinde sınırlı sayıda seyir füzesi bulunduğu ve müzakerelerin başarısız olması durumunda bu silahların Basra Körfezi'ndeki hedeflere yönlendirilebileceği ifade ediliyor.

Eski CIA analisti Kenneth Pollack, İran'ın askeri kapasitesi hakkında "İranlılar, yenilik yapma ve güçlerini hızla yeniden yapılandırma konusunda olağanüstü bir yetenek sergilediler. İsrailliler dışında Ortadoğu'daki çoğu ordudan daha zorlu bir rakip durumundalar" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, İran'ın kısa sürede savaş öncesi seviyeye ulaşmasının zor olduğunu, ancak tamamen etkisiz hale getirilemeyeceğini vurguluyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları büyük ölçüde hava saldırılarıyla gerçekleştirildi. Ancak İran'ın füze sistemlerinin dağların derinliklerine gömülü olması nedeniyle bu saldırıların etkisi sınırlı kaldı. İsrail'in, füze rampalarının çıkış tünellerini hedef aldığı, ancak yer altı üslerinin tamamen yok edilmesinin zor olduğu kaydedildi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Jon Alterman, İran'ın mevcut durumunu, "Bundan çıkarılacak en önemli sonuçlardan biri, İran'ın önceki kapasitesinin çok küçük bir kısmıyla bile Körfez'de baskın aktör olmayı sürdürebilmesidir. Her gün kaybetmedikleri takdirde kazanıyorlar, her gün kazanamadığımız takdirde kaybediyoruz" sözleriyle özetledi.