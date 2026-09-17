ABD istihbaratı, Suudi Arabistan'a F-35 satışında Çin riski uyarısı yaptı - Son Dakika
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ABD istihbaratı, Suudi Arabistan'a F-35 satışında Çin riski uyarısı yaptı

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ABD istihbarat yetkilileri, Çin'in casusluk faaliyetleri veya Suudi Arabistan ile askeri ve güvenlik işbirliği üzerinden ABD'nin F-35 teknolojisine erişebileceğini iddia etti.

ABD istihbarat yetkilileri, Çin'in casusluk faaliyetleri veya Suudi Arabistan ile askeri ve güvenlik alanındaki işbirliği aracılığıyla ABD'nin F-35 teknolojisine erişebileceği iddiasında bulundu.

New York Times (NYT) gazetesinin isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, istihbarat birimleri Suudi Arabistan'a yapılması planlanan F-35 satışının oluşturabileceği güvenlik risklerine ilişkin çeşitli değerlendirmeler hazırladı.

ABD'li yetkililer, istihbarat analistlerinin Çin'in Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yürüterek ya da askeri ve güvenlik işbirliğini kullanarak F-35 teknolojisini ele geçirebileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından konuya ilişkin hazırlanan raporda, Çin ordusunun Suudi üslerine erişimi ve Suudi Arabistan'ın telekomünikasyon altyapısında Çin teknolojisinin kullanılması konuları ele alındı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın F-35 teknolojisinin bulunduğu tesislerin güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağına yönelik değerlendirmelere yer verilen raporda, Çin'in casusluk faaliyetleri ya da Riyad ile askeri ve güvenlik alanındaki işbirliği aracılığıyla bu teknolojiyi elde edebileceği riskine işaret edildi.

Raporda, F-35 teknolojisinin bulunduğu alanlara yalnızca ABD'li ve Suudi Arabistanlı personel ile yüklenicilerin erişmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle F-35'in gelişmiş radar ve gözetleme teknolojisinin korunması konusunda endişelerin ele alındığı raporda, Riyad'ın Çinli askeri ve istihbarat personeliyle temaslarını sınırlandırması gerektiği vurgulandı.

Raporda, Suudi Arabistan'ın Çin merkezli teknoloji şirketleri Huawei ile ZTE'ye ait ekipmanları telekomünikasyon altyapısı, yönlendirici sistemler ve savunma tesislerinden çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin sorular gündeme getirildi.

Söz konusu rapor, diğer istihbarat birimlerinden gelen değerlendirmelerle birlikte çeşitli ABD kurumlarının yanı sıra??????? Kongre ofislerine de iletildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiSuudi ArabistanTeknolojiGüncelSon Dakika

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