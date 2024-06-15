ABD, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini terör örgütü olarak tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini terör örgütü olarak tanıdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketi (NRM) ve 3 liderini 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak tanıdığını duyurdu. ABD'nin etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden endişe duyduğu belirtilen açıklamada, NRM'nin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediği ve şiddet içerikli eğitimler düzenlediği vurgulandı. Ayrıca, NRM'nin Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan İsveç'teki en büyük Neonazi grubu olduğu ifade edildi.

15.06.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM) ve 3 liderini "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanıdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden endişe duyduğu belirtildi.

ABD'nin, Avrupalı ortaklarıyla istişare sonrası NRM'nin terör örgütü olarak tanınması kararı aldığı kaydedilen açıklamada, hareketin ve 3 liderinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanındığı bildirildi.

Örgüt üyelerinin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, NRM'nin "bıçaklı dövüş" gibi şiddet içerikli eğitimler düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu örgüt, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan, İsveç'teki en büyük Neonazi grubu olarak tanımlandı.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini terör örgütü olarak tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:48:52. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini terör örgütü olarak tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement