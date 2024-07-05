ABD, Japonya'daki Üslerine Yeni Savaş Uçakları Gönderecek - Son Dakika
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ABD, Japonya'daki Üslerine Yeni Savaş Uçakları Gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı, Japonya'daki üslerinde bulunan savaş uçaklarının modernizasyon planını duyurdu. Modernizasyon kapsamında ABD, Japonya'ya onlarca yeni savaş uçağı gönderecek ve 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. ABD Hava Kuvvetleri, Okinawa'daki Kadena Hava Üssü'nde F-15C/D yerine F-15EX tipi savaş uçaklarını konuşlandırırken, Aomori'deki Misawa Hava Üssü'nde ise F-16 yerine F-35A uçaklarını kullanacak.

05.07.2024 11:27
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ABD, 10 milyar doların üzerindeki askeri modernizasyon kapsamında Japonya'daki üslerine onlarca yeni savaş uçağı göndereceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Japonya'daki üslerinde bulunan savaş uçaklarına ilişkin modernizasyon planı duyuruldu.

Açıklamada, gelecek birkaç yılda uygulanacağı belirtilen modernizasyon planının, ABD-Japonya ittifakını güçlendirmek, bölgesel caydırıcılığı artırmak, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmek için 10 milyar doların üzerinde yatırımı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Modernizasyonun bir parçası olarak ABD Hava Kuvvetlerinin, "48 F-15C/D" tipi savaş uçakları yerine "36 F-15EX" tipi savaş uçaklarını konuşlandırarak Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'ndeki varlığını geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssündeki 36 F-16 uçağı yerine 48 F-35A uçağı konuşlandırarak daha fazla taktik uçak kapasitesi ve kabiliyeti elde edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Japonya, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Japonya'daki Üslerine Yeni Savaş Uçakları Gönderecek - Son Dakika

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