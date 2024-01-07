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ABD, Japonya ve Güney Kore'den Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu'nda Ada Ülkeleriyle Ortaklığa Vurgu - Son Dakika
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ABD, Japonya ve Güney Kore'den Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu'nda Ada Ülkeleriyle Ortaklığa Vurgu

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin oluşturduğu Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu'nun açılış toplantısında, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle ortaklığa vurgu yapıldı. Toplantıda, iklim değişikliği, yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojisi ile siber güvenlik konularında işbirliğinin önemi vurgulandı. Ayrıca, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarına karşı çıkıldı ve Kuzey Kore'nin nükleer programı, Rusya ile askeri işbirliği ve insan hakları ihlalleri kınandı. Toplantıda ayrıca Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemi vurgulandı.

ABD, Japonya ve Güney Kore\'den Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu\'nda Ada Ülkeleriyle Ortaklığa Vurgu
07.01.2024 - 11:13,
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ABD, Japonya ve Güney Kore'den oluşan "Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu"nun açılış toplantısında, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle ortaklığa vurgu yapıldı.

Üç ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu'nun açılış toplantısı, 5 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlendi.

Toplantıda, Güneydoğu Asya ve Pasifik'teki ada ülkeleriyle ortaklığa vurgu yapıldı.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunun da ele alındığı toplantıda ayrıca yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojisi ile siber güvenlik konularında işbirliğinin önemine işaret edildi.

Toplantıda, Hint-Pasifik bölgesinde "uluslararası hukuka uygun olarak üçlü deniz güvenliği ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğine yönelik devam eden taahhütler" yinelendi.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarını destekleyen tehlikeli ve tırmandırıcı davranışlarına dikkat çekilen toplantıda, bu kapsamda "Hint-Pasifik sularının herhangi bir yerinde statükoyu güç ve zor kullanma yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere" karşı çıkıldı.

Öte yandan toplantıda, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürmesi, "Rusya ile artan askeri işbirliği" ve ağır insan hakları ihlalleri kınandı.

Toplantıda ayrıca Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın uluslararası toplumda güvenlik ve refah için vazgeçilmez olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD, Japonya ve Güney Kore'den Üçlü Hint-Pasifik Diyaloğu'nda Ada Ülkeleriyle Ortaklığa Vurgu - Son Dakika
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