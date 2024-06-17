ABD, Kanada, Japonya ve Filipinler Manila'da ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi

ABD, Kanada, Japonya ve Filipinler, Manila'nın münhasır ekonomik bölgesinde 2 günlük ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.
ABD Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması, Kanada Kraliyet Donanması, Japonya Deniz Kuvvetleri ve Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin "Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde" 16-17 Haziran'da ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "4 ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrarını güçlendirme konusundaki kararlılığının teyidi" olarak nitelendirilen tatbikatın uluslararası hukuk ve deniz güvenliği çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.
ABD'nin Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle düzenli olarak faaliyetler yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, bu tarz işbirliklerin süreceği vurgulandı.
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