ABD, KDC'deki Ebola Salgını Nedeniyle Dönüş Kısıtlaması Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, KDC'deki Ebola Salgını Nedeniyle Dönüş Kısıtlaması Getirdi

16.07.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle vatandaşlarına kısıtlama getirdi.

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Ebola salgını nedeniyle, son 21 gün içinde bu ülkede bulunan ABD vatandaşlarının ticari uçuşlarla ülkeye dönüşüne geçici kısıtlama getirdi.

ABD'nin KDC'deki büyükelçiliğinin internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yapıldı.

KDC'de bulunan tüm ABD vatandaşları ve ABD uyrukluların, ülkeye giriş yapmadan önce KDC dışında 21 gün beklemeleri gerektiği belirtilen açıklamada, bu şartı sağlamayanların ABD varışlı uçuşlara kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın, Ebola salgınının KDC'nin çeşitli bölgelerinde yayılmayı sürdürmesi üzerine yürürlüğe konulduğu kaydedildi.

KDC'de 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında, doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 11'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 754'e yükselmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut salgının bugüne kadarkiler arasında en hızlı yayılan salgın olduğunu belirtirken, yeni vakaların yaklaşık yüzde 80'inin, temaslı listelerinde yer almayan kişilerden oluştuğunu, bu sebeple tespit edilemeyen bulaş zincirlerinin sürdüğünü ve gerçek vaka sayısının resmi rakamların 2 ila 4 katı olabileceğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanan mevcut salgının onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kısıtlama, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, KDC'deki Ebola Salgını Nedeniyle Dönüş Kısıtlaması Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki’ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 10:33:48. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, KDC'deki Ebola Salgını Nedeniyle Dönüş Kısıtlaması Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.