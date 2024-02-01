 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin yönetimi, ABD Kongresinin FKÖ üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin yönetimi, ABD Kongresinin FKÖ üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kınadı

Filistin yönetimi, ABD Kongresinin FKÖ üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kınadı

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Kongresinin FKÖ üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan tasarının onaylanmasını tehlikeli ve Filistin halkının haklarına zarar veren bir karar olarak nitelendirdi. FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri de kararı tehlikeli olarak değerlendirerek ABD yönetiminden açıklama yapılmasını istedi.

01.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin yönetimi, "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerinin ülkeye girişlerini yasaklayan" tasarının ABD Kongresinde onaylanmasını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

ABD Kongresinin, Hamas ve İslami Cihad Hareketi mensuplarının yanı sıra FKÖ üyelerinin de ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı onaylamasının, "tehlikeli" ve "Filistin halkının haklarına zarar veren" bir karar olarak ifade edildiği açıklamada, atılan bu adımın, "FKÖ'yü Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıyan BM kararını" reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan kararın ayrıca, ABD yönetiminin diğer kararlarıyla çeliştiği, Filistin- İsrail meselesinin çözümünde Washington yönetiminin rolünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.

FKÖ'den de tepki

FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de tasarının ABD Kongresinde onaylanmasını, "Filistin halkına karşı tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi.

Karara tepki gösteren Şeyh, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"FKÖ üyelerinin ABD'ye girişlerini engellenmesine dair taslağın ABD Kongresinde onaylanması, Filistin halkının tek meşru temsilcisine yönelik tehlikeli bir karardır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) FKÖ'yü Filistin halkın tek temsilcisi olarak gördüğü dolayısıyla bu kararın BM duruşuna aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunan Şeyh, ABD yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istedi.

ABD Kongresinin internet sitesindeki verilere göre, Hamas ve İslami Cihad Hareketi mensuplarına yönelik ülkeye giriş yasağının FKÖ üyelerini kapsaması yönündeki kanun tasarısı için Kongre'de oylama yapıldı. Tasarı, 2 "hayır" oyuna karşı, 422 "evet"le kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için ABD Senatosu'ndan da geçmesi ve ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD, 2018 yılında da FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İnşaat sektöründe ara eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman yok
    17:36 İnşaat sektöründe ara eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman yok

    İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

  • AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek
    17:34 AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek

    AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.

  • MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı
    17:27 MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ankara'da olsam bile Can Atalay kararını Bozdağ okuyacaktı
    17:07 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ankara'da olsam bile Can Atalay kararını Bozdağ okuyacaktı

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.

  • Ramazan Hoca'nın ablası gazetecilere sinirlendi: Sizin yüzünüzden öldürüldü
    16:57 Ramazan Hoca'nın ablası gazetecilere sinirlendi: Sizin yüzünüzden öldürüldü

    Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.

  • Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı
    16:51 Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı

    Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.

  • Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu
    16:47 Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu

    Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.

  • Gebze'de fabrikayı basan şahıs işçileri rehin aldı
    16:15 Gebze'de fabrikayı basan şahıs işçileri rehin aldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Washington, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin yönetimi, ABD Kongresinin FKÖ üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kınadı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:43:54. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin yönetimi, ABD Kongresinin FKÖ üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement