Filistin yönetimi, ABD Kongresinin FKÖ üyelerinin ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kınadı

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Filistin yönetimi, "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerinin ülkeye girişlerini yasaklayan" tasarının ABD Kongresinde onaylanmasını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaşıldı.

ABD Kongresinin, Hamas ve İslami Cihad Hareketi mensuplarının yanı sıra FKÖ üyelerinin de ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı onaylamasının, "tehlikeli" ve "Filistin halkının haklarına zarar veren" bir karar olarak ifade edildiği açıklamada, atılan bu adımın, "FKÖ'yü Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıyan BM kararını" reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan kararın ayrıca, ABD yönetiminin diğer kararlarıyla çeliştiği, Filistin- İsrail meselesinin çözümünde Washington yönetiminin rolünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.

FKÖ'den de tepki

FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de tasarının ABD Kongresinde onaylanmasını, "Filistin halkına karşı tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi.

Karara tepki gösteren Şeyh, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"FKÖ üyelerinin ABD'ye girişlerini engellenmesine dair taslağın ABD Kongresinde onaylanması, Filistin halkının tek meşru temsilcisine yönelik tehlikeli bir karardır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) FKÖ'yü Filistin halkın tek temsilcisi olarak gördüğü dolayısıyla bu kararın BM duruşuna aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunan Şeyh, ABD yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istedi.

ABD Kongresinin internet sitesindeki verilere göre, Hamas ve İslami Cihad Hareketi mensuplarına yönelik ülkeye giriş yasağının FKÖ üyelerini kapsaması yönündeki kanun tasarısı için Kongre'de oylama yapıldı. Tasarı, 2 "hayır" oyuna karşı, 422 "evet"le kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için ABD Senatosu'ndan da geçmesi ve ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD, 2018 yılında da FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı almıştı.