ABD, Kosova'ya 34,5 Milyon Dolarlık Ek Kalkınma Desteği Verecek - Son Dakika
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ABD, Kosova'ya 34,5 Milyon Dolarlık Ek Kalkınma Desteği Verecek

ABD, Kosova\'ya 34,5 Milyon Dolarlık Ek Kalkınma Desteği Verecek

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteği verecek. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile USAID Kosova Direktörü Mary Eileen Devitt arasında imzalanan hibe anlaşmasıyla, projelerde kullanılmak üzere vatandaşlara daha iyi hizmet sunma ve ekonomik katılım fırsatlarını artırma hedefleniyor.

21.08.2024 15:50
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteği verecek.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen imza töreninde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile USAID Kosova Direktörü Mary Eileen Devitt hibe anlaşmasını imzaladı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Osmani ile ABD'nin Priştine Büyükelçisi Jeffrey Hovenier basın toplantısı düzenledi.

Osmani, USAID ile yapılan anlaşmanın tüm Kosova vatandaşları için daha iyi ve daha sürdürülebilir gelecek vizyonunun yeniden teyidi niteliğinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Osmani, hibenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı ve kapsayıcı ekonomik katılım fırsatlarını artırmayı amaçlayan projelerde kullanılacağını ifade etti.

Büyükelçi Hovenier de ABD'nin Kosova'ya destek sağladığı 25 yıl boyunca bu ülke halkı için 1 milyar dolardan fazla yardımda bulunduğunu vurguladı.

Anlaşma kapsamında USAID, Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteğinde bulunacak.

Kaynak: AA

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