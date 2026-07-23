ABD, Küba'ya Yaptırımlarını Genişletti - Son Dakika
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ABD, Küba'ya Yaptırımlarını Genişletti

23.07.2026 23:58
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ABD, Küba ile bağlantılı 9 kuruluş ve 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba bağlantılı 9 kuruluş ve 2 kişinin yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkanlık Kararnamesi doğrultusunda uygulandığı belirtildi.

Yaptırımların, Küba'nın finans, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren "aktörleri" kapsadığı aktarılan açıklamada, yaptırım listesine 9 kuruluş ile 2 kişinin eklendiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, basına yaptığı açıklamada, "Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı." yorumunu yaparak, Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi "yok ettiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Küba'ya Yaptırımlarını Genişletti - Son Dakika

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