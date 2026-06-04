ABD'li Asker Irak'ta Hayatını Kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın Erbil kentinde eğitim sırasında bir askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'ın, Erbil'de 31 Mayıs'ta meydana gelen "eğitimle ilgili olayda" hayatını kaybettiği bildirildi.
Seibel'ın ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyona "destek" kapsamında bölgede bulunduğu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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