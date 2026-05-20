ABD'li Doktorun Grönland Ziyareti Tartışma Yarattı

20.05.2026 14:00
Grönland'ın sağlık sistemi hakkında halka sorular soran ABD'li doktor tepkilere yol açtı.

Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret eden ABD'li heyette bulunan doktorun Ada'nın sağlık sistemi hakkında halka sorular sorup bilgi edinmek istemesi tepki topladı.

Danimarka'da yayın yapan DR, 18 Mayıs'tan bu yana Grönland'ın başkenti Nuuk'ta bulunan ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry ve ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Howery liderliğinde heyete Joseph Griffin isimli bir doktorun da eşlik ettiğini aktardı.

Doktorun Grönland'ın sağlık sistemi hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla heyete katıldığını ifade eden DR, Griffin'in başkent sokaklarında halka Ada'daki sağlık işleyişi hakkında sorular sorduğunu belirtti.

Ulusal medyaya açıklama da yapan Griffin, "Her şeyden önce burada sağlık hizmetlerinin nasıl uygulandığını öğrenmek istiyoruz." dedi.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ise ABD'li doktorun tavırlarına tepki göstererek, "Grönland sağlık sistemine dair bilgi edinmek için yetkilileri atlayıp özel kişilerle görüşmek pek saygılı bir davranış değil." diye konuştu.

Grönland Sağlık Bakanı Anna Wangenheim de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun mesafede bulunan ve sağlık personeli bakımından eksiklik yaşayan bir toplum üzerinde uygulanan baskının Grönland'ı savunmasız kıldığını ifade ederek, "Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmak gibi bir misyon taşıyan kişilerin ihtiyaçlarımızı değerlendirmek üzere Nuuk'a bir doktor göndermeleri son derece sorunlu." değerlendirmesini yaptı.

ABD, "ulusal güvenlik" çıkarları nedeniyle "ele geçirme" söylemlerinde bulunduğu Grönland'a daha önce de hastane gemisi göndermek istediğini açıklamış, Nielsen bu açıklamaya da tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

