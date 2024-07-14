ABD'li güvenlik yetkilileri, Trump'a yönelik saldırının suikast girişimi olarak soruşturuluyor
ABD'li güvenlik yetkilileri, Başkan Donald Trump'a yönelik gerçekleşen saldırının suikast girişimi olarak soruşturulduğunu açıkladı. Saldırıyla ilgili detaylı incelemeler devam ederken, yetkililer olayın arkasındaki nedenleri ve sorumluları belirlemeye çalışıyor.
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14.07.2024 04:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'li güvenlik yetkilileri, Trump'a yönelik saldırının suikast girişimi olarak soruşturuluyor - Son Dakika
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