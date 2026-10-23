ABD\'li havayolu şirketlerinin kar marjları, yakıt maliyetleri nedeniyle baskılandı

ABD'li havayolu şirketlerinin kar marjları, yakıt maliyetleri nedeniyle baskılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gelirlerini açıkladı. Açıklanan bilançolara göre artan yakıt maliyetleri, güçlü seyahat talebine rağmen kar marjları üzerinde baskı oluşturdu.
NEW YORK, 23 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri geliri açıkladı. Açıklanan bilançolara göre, artan yakıt maliyetleri, güçlü seyahat talebine rağmen kar marjları üzerinde baskı yarattı.
Kaynak: Xinhua
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