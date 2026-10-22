ABD'li Kongre adayı Lander, İsrail Dışişleri'nin provokasyon suçlamasını reddetti - Son Dakika
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ABD'li Kongre adayı Lander, İsrail Dışişleri'nin provokasyon suçlamasını reddetti

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Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına eşlik ederken İsrail güçlerince alıkonup serbest bırakılan ABD'li Kongre adayı Lander, İsrail'in provokasyon suçlamasını reddetti. Lander, kısıtlı güvenlik bölgesinde olmadıklarını ve kontrol noktasından geçmediklerini savundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere zeytin hasadında eşlik ederken İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve daha sonra serbest bıraktığı ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander, İsrail Dışişleri Bakanlığının kendisine yönelik provokasyon suçlamalarını reddetti.

Lander, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının kendisi hakkındaki paylaşımını alıntılayarak iddialara yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lander'in yabancı bir ülkeye giderek kısıtlı bir güvenlik bölgesine kasıtlı olarak girdiğini ve yetkililerle önceden koordinasyon sağlamadan izinsiz bir faaliyete katılarak provokasyon yaptığını ileri sürdü.

İddiaları reddeden Lander, "İsrail Dışişleri Bakanlığı yalan söylüyor. Herhangi bir koordinasyon gerekmiyordu ve bize böyle bir gereklilik olduğu söylenmedi. Kısıtlı bir güvenlik bölgesinde değildik. Hiçbir kontrol noktasından geçmedik." ifadelerini kullandı.

Filistinli çiftçilerin kendi zeytinliklerinde hasat yapmak için izne ihtiyaç duymaması gerektiğini vurgulayan Lander, İsrail ordusunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı çiftçileri korumadığını ve bu nedenle çiftçilerin hasat yapmaktan korktuğunu belirtti.

Lander, Yahudiler ile Filistinliler arasında dayanışma ve bir arada yaşama kültürünü örneklemeye çalıştıklarını ve işgalin yol açtığı ağır sonuçlara dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

İsrail hükümetini Yahudiler ile Filistinliler arasında şiddeti körüklemekle suçlayan Lander, hükümetin Filistinlilerin zeytinliklerini hasat etmelerini, yollarını kullanmalarını ve evlerinde yaşamalarını imkansız hale getirmeye çalıştığını ifade etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere zeytin hasadında eşlik eden ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander'i ve beraberindeki aktivistleri alıkoymuş, Lander daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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