ABD'li müzik grubu Pink Martini, Antalya'da sahne aldı - Son Dakika
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ABD'li müzik grubu Pink Martini, Antalya'da sahne aldı

ABD\'li müzik grubu Pink Martini, Antalya\'da sahne aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Regnum Live in Concerts' etkinliği kapsamında Pink Martini, Türk ve yabancı dinleyicileriyle buluştu. Konserde grup, solist China Forbes yönetiminde sevilen parçalarının yanı sıra Türkçe şarkılar da seslendirdi. Antalya'da ilk kez sahne alan Pink Martini'ye misafirlerin ilgisi büyük oldu ve konser sonunda alkışlarla uğurlandı.

08.05.2024 00:37
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ABD'li müzik grubu Pink Martini, Antalya'nın Serik ilçesinde "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'da sahneye çıktı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen konserde Pink Martini, müzikal tarzını ve enerjisini Türk ve yabancı dinleyicileriyle buluşturdu.

Grubun solistliğini Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı China Forbes yaptı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, sevilen parçalarının yanı sıra Türkçe olarak Aşkım Bahardı ve Üsküdar'a Gideriken parçalarını da seslendirdi.

Antalya'da ilk kez sahne alan gruba misafirlerin ilgisi büyük olurken, katılımcılar konser sonunda grubu ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li müzik grubu Pink Martini, Antalya'da sahne aldı - Son Dakika

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