ABD'li öğretmen Fogel, Rusya'dan serbest bırakıldı - Son Dakika
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ABD'li öğretmen Fogel, Rusya'dan serbest bırakıldı

Marc Fogel, üç yıl sonra ABD-Rusya anlaşmasıyla serbest kaldı. Trump, iyi niyet vurguladı.

12.02.2025 13:10
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(ANKARA) - ABD'li öğretmen Marc Fogel, üç yıl gözaltında tutulduktan sonra Washington ile Moskova arasındaki anlaşma kapsamında dün serbest bırakılarak ülkesine  döndü. Fogel'in bırakılmasında Ukrayna- Rusya savaşını sona erdirmek için yapılan görüşmelerin etkili olduğu belirtilirken; ABD Başkanı Donald Trump, Fogel'in bırakılmasına ilişkin, "Rusya bize çok iyi davrandı, umarım bu, savaşı sona erdirebileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur" dedi.

Rusya'da tıbbi marihuana bulundurma suçundan 3 yıl önce gözaltına alınan ABD'li öğretmen Marc Fogel'in serbest bırakıldığı açıklandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz: "Bu, Rusların iyi niyetinin bir göstergesi"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fogel'in serbest bırakıldığını duyuran açıklamasında, Başkan'ın danışmanlarının "Rusların iyi niyetinin bir göstergesi ve Ukrayna'daki acımasız ve korkunç savaşı sona erdirmek için doğru yönde ilerlediğimizin bir işareti olarak hizmet eden bir takası müzakere ettiklerini" söyledi.

Waltz ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "haksız yere alıkonulduğu" tespit edilen Fogel'in serbest bırakılması anlaşmasının Trump'un Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve "Başkan'ın danışmanları" tarafından müzakere edildiğini açıkladı. Açıklamada, "takas" hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Müzakerelere, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da dahil oldu

Beyaz Saray, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, 63 yaşındaki Fogel'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Rus hava sahasından ayrıldığını ve gün sonunda ABD topraklarına döndüğünü bildirdi.

Waltz'un açıklamasına göre; Witkoff, sıra dışı bir hareketle Fogel'i geri getirmek üzere bizzat Rusya'ya gitmişti. Şubat 2022'de Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ABD'den Rusya'ya üst düzey bir seyahat gerçekleşmemişti.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kişiye göre, Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi olan ve daha önce Rusya ile bilinen resmi bir ilişkisi bulunmayan Witkoff, anlaşmayı ilerletmek için Orta Doğu'daki ilişkilerinden yararlanması nedeniyle bu takasa kısmen dahil edildi.

Witkoff son aylarda, Gazze'deki ateşkes anlaşması üzerinde çalışmak üzere Katarlı arabulucularla birlikte bölgeyi dolaştı. Yetkililer, Katarlıların Wittkoff'u Rus aracılarla tanıştırarak, Trump yönetimine dünkü takas anlaşmasında yardımcı olduğunu bildirdi.

Trump: "Savaş açısından iyi niyet var"

ABD bayrağına sarılı olarak Beyaz Saray'a dün gece gelen Fogel, Trump tarafından karşılandı. Trump, Fogel'in serbest bırakılmasında "küçük bir rol oynamış olmaktan onur duyduğunu" söyledi. Trump, Fogel'in serbest bırakılma koşullarının bugün açıklanacağını dile getirdi.

Serbest bırakılmanın bir barış anlaşmasının başlangıcı olup olmayacağı sorulduğunda Trump, "Savaş açısından iyi niyet var" dedi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i rolü için övdü. Oval Ofis'te soruları yanıtlayan Trump, ABD'nin Rusya'ya Amerikan vatandaşını serbest bırakması için ne teklif ettiğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Trump, "Fazla bir şey değil. Çok nazik davrandılar. Aslında Rusya bize çok iyi davrandı, umarım bu savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur....Bu savaşı durdurmalıyız" şeklinde konuştu.

Bir ABD vatandaşı daha bırakılacak

Trump, başka bir ABD vatandaşının daha serbest bırakılmasının beklendiğini doğrularken, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Rusya'da hala tutuklu bulunan çok sayıda ABD vatandaşı bulunuyor. ABD medyası bu vatandaşlardan en az ikisinin haksız yere tutuklu bulunduğunu ve bu kişilerin Stephen Hubbard ile Rus-Amerikan çifte vatandaşı Ksenia Karelina olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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