ABD'li ünlü oyuncu Shannen Doherty hayatını kaybetti

LOS Charmed ve Beverly Hills 90210 dizileriyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Shannen Doherty, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Doherty'nin menajeri Leslie Sloane, 2015 yılında meme kanseri teşhisi konulan oyuncunun, 53 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.
Sloane, "Uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Doherty, 13 Temmuz Cumartesi günü kanserle savaşını kaybetti." dedi.
Menajer Sloane, Doherty'nin ailesi ve yakınlarının mahremiyet talep ettiklerini belirtti.
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