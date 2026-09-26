ABD'li vekil Ro Khanna, Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD'li vekil Ro Khanna, Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu

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ABD'li vekil Ro Khanna, İsrail hapishanelerindeki Mervan Bergusi'nin serbest kalması için çağrı yaptı. Khanna, Bergusi'nin Filistinli tüm gruplar arasında özel, güçlü, dürüst ve seküler bir isim olduğunu savundu; İsrail daha önce ateşkesteki serbest bırakma talebini veto etmişti.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, "Filistinlilerin kendi liderlerini seçmesi gerektiğini" belirterek, "Filistinli tüm gruplar tarafından özel bir konumda bulunan Mervan Bergusi'nin serbest kalması" çağrısı yaptı.

Khanna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı videoda, Filistin direnişinin sembol isimlerinden, İsrail hapishanelerinde tutuklu Bergusi'nin "Filistinli tüm gruplar arasında özel bir yere sahip, güçlü, dürüst ve seküler" bir isim olduğunu kaydetti.

"İsrail içindeki diğer bazı üst düzey siyasi ve güvenlik figürlerinin de Bergusi'nin serbest kalması gerektiğini ve bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayabileceğini söylediğini" aktaran Khanna, Bergusi'nin serbest kalması gerektiğini vurguladı.

Bergusi, İsrail ve Hamas arasında Ekim 2025'te imzalanan ateşkeste Hamas'ın taraflar arasındaki karşılıklı esir takasında serbest kalmasını istediği isimler arasında gösterilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Bergusi'ye ilişkin bir karar vereceğini dile getirmiş ancak İsrail bu talebi veto etmişti.

Filistin direnişinin sembol isimleri arasında gösterilen Mervan Bergusi, 2002'den itibaren İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Filistin sokaklarında ve uluslararası camiada Bergusi, Filistin'de liderlik yapabilecek bir isim olarak gösteriliyor. Bergusi İsrail tarafından 2023'ten itibaren tek kişilik hücrede tutuluyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülmüştü. Bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri artmıştı.

Marvel filmlerinde ve dizilerinde rol alan 20 oyuncu da Bergusi'nin serbest bırakılması için yürütülen uluslararası imza kampanyasına katılmıştı.

Kaynak: AA
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