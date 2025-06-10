ABD Los Angeles'a Asker Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Los Angeles'a Asker Gönderiyor

10.06.2025 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Hegseth, ICE'nin güvenliği için 134 milyon dolarla Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadelerini Los Angeles'a gönderdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini, Los Angeles kentine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının operasyonlarını yaparken güvende olmaları için gönderdiklerini açıkladı.

Hegseth, ABD Kongresi'nde, bakanlığının 2026 bütçesi hakkında yapılan oturumda soruları yanıtladı.

Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Betty McCollum'un, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderilen Ulusal Muhafız ve Deniz piyadelerinin maliyetini sorması üzerine Hegseth, ICE görevlilerinin güvenliğine dikkati çekerek cevap verdi.

Pete Hegseth, "Federal bir kolluk kuvveti olan ICE'nin Los Angeles'ta, ülkedeki herhangi bir eyalette ve herhangi bir yargı alanında güvenli bir şekilde operasyon yürütme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Özellikle önceki yönetim döneminde sınırımızı 21 milyon kaçak geçtikten sonra, ICE'nin işini yapabilmesi gerekir." dedi.

McCollum'un, "maliyet" konusundaki sorusuna cevap vermediğini hatırlatması üzerine Hegseth, tekrar, ICE ajanlarının görevlerini yerine getirirken onları korumak için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini konuşlandırdıklarını söylemekle yetindi.

Hegseth, McCollum'ın ısrarına rağmen Los Angeles'a asker göndermenin maliyeti hakkında herhangi bir rakam vermezken, ABD'de göç yasalarının uygulanması gerektiğine de işaret etti.

Los Angeles'ta görev yapacak askeri birliklerin maliyeti 134 milyon dolar

Oturum sırasında Kongre üyelerinin Los Angeles'a gönderilen askeri birliklerin maliyetiyle ilgili ısrarı üzerine Hegseth, yanındaki, Pentagon'un en üst düzey mali işler görevini yürüten özel asistanı Bryn Woollacott MacDonnell'a dönerek rakamları açıklamasını istedi.

MacDonnell, Los Angeles'ta görev yapacak Ulusal Muhafızlar ile Deniz Piyadelerinin ulaşım, konaklama ve yiyecek maliyetinin 134 milyon dolar tutacağını, bu paranın Pentagon'un operasyon ve bakım hesaplarından geleceğini açıkladı.

California Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Pete Aguilar'ın, birliklerin Los Angeles'ta ne kadar süre kalacağı sorusu üzerine de Hegseth, "60 gün olduğunu açıkça belirttik çünkü polis memurlarımıza saldıran isyancıların, yağmacıların ve haydutların, hiçbir yere gitmediğimizi bilmelerini istiyoruz." dedi.

Oturumda ayrıca Başkan Donald Trump'ın açıkladığı 175 milyar dolarlık Altın Kubbe füze savunma sistemi, Katar tarafından Trump'a hediye edilen uçak, ABD ordusundaki çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının kaldırılması gibi konular da gündeme geldi.

Temsilciler Meclisi oturumu, Hegseth'in göreve geldikten bu yana ilk kez Kongre üyelerinin karşısına çıktığı toplantı oldu. Hegseth, bakanlığının bütçesi hakkında bu hafta iki kongre oturumuna daha katılacak.

"134 milyon doların, Los Angeles'ın yangın kurtarma çalışmalarına gitmesi gerekiyordu"

Öte yandan California Valisi Gavin Newsom, Hegseth'in oturumundan sonra bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminin eyalete askeri birlik göndermek için harcadığı parayı eleştirdi.

Newsom, "134 milyon doların, Los Angeles'ın yangın kurtarma çalışmalarına gitmesi gerekiyordu. Utanç verici." ifadesini kullandı.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

Los Angeles, Operasyon, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Los Angeles'a Asker Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu 12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

21:16
İşte Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
10:34
7 gollü çılgın maç Son sözü De Bruyne söyledi
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
10:32
Ebru Yaşar’dan Gazze’ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
10:30
ABD’de protestolar kontrolden çıktı İş yerleri yağmalanmaya başladı
ABD'de protestolar kontrolden çıktı! İş yerleri yağmalanmaya başladı
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:57
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler
Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 22:22:33. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Los Angeles'a Asker Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.