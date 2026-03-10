ABD Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu - Son Dakika
ABD Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu

10.03.2026 10:17
ABD, Lübnan'dan ayrılmak istemeyen vatandaşlarına güvenli kalmaları ve temel ihtiyaçlarını stoklamalarını önerdi.

ABD, Lübnan'dan ayrılmak istemeyen vatandaşlarına güvenli bir yerde kalmaları ve yiyecek, su ile ilaç gibi temel ihtiyaçlarını stoklamaları çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının bölgeden ayrılmasına yardımcı olmak için ek seçenekler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Lübnan'dan ayrılma seçeneklerinin paylaşıldığı açıklamada, ayrılmak istemeyen ABD vatandaşlarının evlerinde veya başka güvenli bir binada sığınacak yer bulmaya hazır olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerini kapsayan bir stok bulundurun." uyarısı yapılırken, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğinin acil durumlarda sınırlı pasaport hizmetlerine yeniden başlayacağı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

10:48
10:41
10:35
10:28
10:07
09:59
