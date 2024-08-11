ABD, Maduro'ya siyasi sığınma teklif etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Maduro'ya siyasi sığınma teklif etti

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

11.08.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

WSJ'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında, ocaktaki yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Gazeteye açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Maduro ve üst düzey hükümet yetkililerinin "gelecekte ülkenin adli makamlarınca yargılanmaları durumunda, Venezuela'ya iade etmeme garantisi" de verildiğini ifade etti.

Haberde, ABD ile Maduro hükümeti arasındaki "gizli görüşmelerin", 28 Temmuz'daki seçimlerde kendilerinin açık farkla kazandığını ileri süren ve seçim sonuçlarını reddeden muhalefet için de umut ışığı olduğu belirtildi.

ABD ile Venezuela arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan "gizli anlaşma"nın yapıldığı görüşmelerde de "Maduro'nun görevi bırakması" konusunun gündeme geldiği aktarılan haberde, Venezuela Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.

Maduro, geçen hafta, ABD ile varılan ve Katar'da imzalanan "gizli anlaşmaya" dair belgeleri sosyal medyada paylaşmıştı. Paylaşımda yer alan belgelerde, Biden yönetimiyle Maduro yönetiminin ülkedeki devlet başkanı seçimine muhalefetin katılması ve seçimlere "bağlı kalınması" halinde ABD'nin Venezuela'ya petrol, bankacılık ve altın sektörlerindeki yaptırımlarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Nicolas Maduro, 9 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik, "Venezuela'nın içişlerine karışmayın. Bu sizden tek isteğim." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Joe Biden, Hükümet, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Maduro'ya siyasi sığınma teklif etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira olacak Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira olacak
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
20:58 Mersin’de yol verme kavgasında kan aktı: 3 ölü, 5 yaralı Mersin'de yol verme kavgasında kan aktı: 3 ölü, 5 yaralı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
23:37 Adana Demirspor’u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı
23:09 Hakemlerle burun buruna geldi Mourinho, Süper Lig’deki ilk maçında sinirden çılgına döndü Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü
22:45 Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı
21:50 Kadıköy’de tarihi anlar Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı
21:12 Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kariyerini noktaladı
20:54 İlk haftadan ortalık karıştı Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı İlk haftadan ortalık karıştı! Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı
20:25 Instagram yeniden erişime açıldı Instagram yeniden erişime açıldı
20:24 Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı: 112 ekibinin korku dolu anları kamerada Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı: 112 ekibinin korku dolu anları kamerada
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:53 TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 22:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Maduro'ya siyasi sığınma teklif etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement