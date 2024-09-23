ABD, Meksika'daki uyuşturucu çatışmalarında sorumlu değil - Son Dakika
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ABD, Meksika'daki uyuşturucu çatışmalarında sorumlu değil

Meksika Büyükelçisi Ken Salazar, ABD'nin Sinaloa karteli çatışmalarında sorumluluğu olmadığını belirtti.

23.09.2024 10:48
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ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ülkede uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı grupların 9 Eylül'den bu yana süren çatışmalarında "ABD'nin de sorumluluğunun bulunduğunu" söylemesinin ardından ülkesinin çatışmalardan sorumlu olmadığını belirtti.

Salazar, Meksika'nın Chihuahua eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, "Sinaloa eyaletinde şahit olunan şeyler, ABD'nin suçu değil." dedi.

Uyuşturucu karteli Sinaloa'ya bağlı gruplar arasında 9 Eylül'den bu yana süren çatışmalardan ülkesinin sorumlu olmadığını vurgulayan Salazar, Meksika'da "güvensizlik ve şiddet problemi" olduğunu ve çatışmaların bu yüzden çıktığını söyledi.

Çatışmalarda en az 53 kişi öldü

Diğer yandan, Meksikalı yetkililer, Sinaloa karteline bağlı gruplar arasında 9 Eylül'den bu yana süren çatışmalarda en az 53 kişinin öldüğünü ve 51 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Obrador, çatışmalardan ABD'yi sorumlu tutmuştu

Meksika Devlet Başkanı Obrador 20 Eylül'deki basın toplantısında, ülkede uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı grupların 9 Eylül'den bu yana süren çatışmalarında "ABD'nin de sorumluluğunun bulunduğunu" söylemişti.

"El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın 27 Temmuz'da ABD'de tutuklanmasına işaret eden Obrador, bu operasyonu "yanlış ve yasa dışı" olarak nitelemişti.

Obrador, "Sinaloa'da istikrarsızlık ve çatışmayla karşı karşıyaysak bunun sebebi onların (ABD hükümetinin) bu kararı vermesidir." demişti.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile Garcia'nın Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

27 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Garcia tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Meksika'daki uyuşturucu çatışmalarında sorumlu değil - Son Dakika

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