ABD-Meksika sınırında düzensiz göçmenlerin geçişi

NEW ABD'de, Texas'ın El Paso sınır bölgesinde düzensiz göçmenler, Eagle Pass kentindeki durumun aksine sınırı çok daha kolay geçiyor.
Bölgedeki gelişmeleri yerinde izleyen AA ekibi, El Paso'da, Texas'ın diğer bölgelerinin aksine düzensiz göçmenlerin, Rio Grande nehrinin sığ sularını ve tel örgüleri daha kolay aşarak ABD sınır birliklerine sığındıklarını görüntüledi.
Texas Ulusal Muhafızlarının bulunmadığı El Paso'da düzensiz göçmenlerin, nehir ve dikenli tellerden geçerek eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yapılan demir bariyerlere kadar ulaştığı anlar AA drone görüntülerine yansıdı.
Sınırı geçenlerden çocuklu aileler nehir kıyısındaki dikenli telleri geçerken zorlansa da ABD federal yönetimine bağlı sınır birliklerinin düzensiz göçmenlere hiç bir zorluk çıkarmadığı, onları güvenli bir bölgede, iltica barınaklarına taşımak üzere topladığı görüntülere yansıdı.
Sınırın Meksika tarafında ise nehri geçmek için uygun yer ve zaman kollayan pek çok düzensiz gömen olduğu tespit edildi.
Texas'ın, Meksika ile yaklaşık 2 bin kilometre uzanan sınırı boyunca sadece Eagle Pass gibi küçük bir kentte sıkı önlemler alırken, aynı eyaletin sınırları içinde kalan El Paso'da hiçbir ulusal muhafızın bulunmaması dikkat çekti.
Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbot arasındaki anlaşmazlık
Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.
Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.
Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.
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