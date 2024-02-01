ABD, Myanmar\'daki askeri yönetimle bağlantılı kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

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ABD, Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.???????

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Myanmar'daki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulandığı belirtildi.

OFAC'ın 2021'de yaptırım uyguladığı "Myanmar Economic Holdings Public Company Limited" ile ilişkisini sürdürdüğü gerekçesiyle 2 kuruluş hakkında bu yönde karar alındığı kaydedilen açıklamada, bu kuruluşların, "askeri rejim adına döviz satın alınmasını ve petrol ithal edilmesini sağladığı" savunuldu.

Ayrıca Myanmar'daki askeri yönetimle yakın iş ilişkisinde oldukları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu önlem, Burma'nın (Myanmar) askeri yönetimini, kendi halkına karşı saldırılarını yürütmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan mahrum bırakma konusunda kararlılığımızı vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.