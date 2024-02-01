 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

ABD, Myanmar\'daki askeri yönetimle bağlantılı kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar'daki askeri yönetimle ilişkili olduğu gerekçesiyle 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kuruluşların askeri rejim adına döviz ve petrol ithalatını sağladığı belirtildi. Bu önlem, Myanmar'ın askeri yönetimini kaynaklardan mahrum bırakma amacını taşımaktadır.

01.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.???????

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Myanmar'daki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulandığı belirtildi.

OFAC'ın 2021'de yaptırım uyguladığı "Myanmar Economic Holdings Public Company Limited" ile ilişkisini sürdürdüğü gerekçesiyle 2 kuruluş hakkında bu yönde karar alındığı kaydedilen açıklamada, bu kuruluşların, "askeri rejim adına döviz satın alınmasını ve petrol ithal edilmesini sağladığı" savunuldu.

Ayrıca Myanmar'daki askeri yönetimle yakın iş ilişkisinde oldukları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu önlem, Burma'nın (Myanmar) askeri yönetimini, kendi halkına karşı saldırılarını yürütmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan mahrum bırakma konusunda kararlılığımızı vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 12:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Myanmar'daki askeri yönetimle bağlantılı kişilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement