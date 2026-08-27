ABD'nin Avrupa'daki Füze Stokları Kritik Eşiğe Geriledi - Son Dakika
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ABD'nin Avrupa'daki Füze Stokları Kritik Eşiğe Geriledi

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İran'la savaş nedeniyle ABD'nin Avrupa'daki Patriot füze stokları kritik seviyenin altına düştü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle ABD ordusunun Avrupa'daki Patriot başta olmak üzere birçok füze sistemindeki stokların "kritik seviyenin de altına düştüğü" iddia edildi.

İsimleri verilmeyen Avrupa'da görevli bir ABD savunma yetkilisi ve bir NATO yetkilisi Associated Press'e (AP) verdikleri demeçte, ABD ordusunun Avrupa'da "kritik sınırın ötesinde" bir gelişmiş füze önleme sistemi sıkıntısı yaşadığını ileri sürdü.

Kaynaklar, bu sıkıntının büyük ölçüde "ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle" yaşandığını iddia etti.

ABD'li savunma yetkilisi, en endişe verici eksikliğin Patriot füze önleyicileriyle ilgili olduğunu ileri sürerken, NATO yetkilisi ise Avrupa'daki ABD ve NATO güçleri arasında Patriot stoklarının düşük olduğunu ifade etti.

Avrupa'da ABD ordusunun olası herhangi bir uzun süreli balistik füze saldırısını durduracak kadar Patriot füzesine "kesinlikle" sahip olmadığını iddia eden savunma yetkilisi, "rotasından sapan bir Rus füzesine karşı savunma kapasitesinin çok sınırlı" olacağını söyledi.

İran ile savaşın mühimmat stoklarını tükettiği iddiası

ABD'nin, savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000'den fazla Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füzesi kullandığı,??????? ayrıca ordunun taktik balistik füzelerinden 1300'den fazlasını ateşlediği belirtiliyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) analizine göre, savaş öncesi yaklaşık 2 bin 200 olan küresel Patriot füzesi stoku 827'nin, 452 olan THAAD füzesi stoku ise 278'in altına geriledi.

ABD Savunma Bakanlığı, nisanda yaptığı açıklamada, kritik füze bileşenlerinin üretim kapasitesini üç katına çıkarmak amacıyla Boeing ve Lockheed Martin ile çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

?"Bu zamana kadar ordunun mühimmat stokunun azaldığına" dair iddialar reddedilmişti

Pentagon'da görevli kıdemli Hava Kuvvetleri yetkilisi David Tabor, mayısta Senato'da yaptığı açıklamada, 135 İHA'nın kaldığını belirtmişti.

Son dönemlerde, ABD basınında, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan mühimmat stokunun "endişe verici düzeyde" azaldığına yönelik iddialara geniş yer verilmiş, ABD Başkanı Donald Trump dahil üst düzey yetkililer, bu iddiaları reddetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), MQ-9 Reaper'lara ilişkin açıklama yapmazken, "bu zamana kadar ordunun mühimmat stokunun azaldığına" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Trump da stoklarla ilgili sorun olmadığını ve mühimmat üretiminin hızla sürdüğünü belirtmiş ancak stoklardaki azalmanın eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan kaynaklandığını savunarak, "Asıl neden, Biden'ın Ukrayna'ya 300 milyar dolarlık destek sağlaması." ifadesini kullanmıştı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, İran ile savaşta Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun kullanılan MQ-9 Reaper İHA'ların 45 tanesinin kaybedildiğini öne sürmüştü.

Kaynaklar, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirterek, kaybedilen İHA'ların tamamının İran tarafından vurularak düşürülmediğini, bazılarının operatörleriyle iletişim bağlarının kopmasının ardından düştüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Avrupa'daki Füze Stokları Kritik Eşiğe Geriledi - Son Dakika

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