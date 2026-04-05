Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne Saldırı

05.04.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'a yakın Iraklı gruplar, ABD diplomatik misyonlarına iki saldırı düzenledi. ABD önlemler alacak.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran'a yakın Iraklı grupların ülkedeki ABD diplomatik misyonlarına dün gece iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, İran'a yakın Iraklı milis grupların ülkedeki Amerikan diplomatlara suikast amacıyla ABD'nin diplomatik misyonlarına dün gece 2 ayrı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, son haftalarda Irak topraklarından Amerikan vatandaşları, komşu ülkeler, Irak devlet kurumları ve sivillere yönelik yüzlerce saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil farklı bölgelerde yaşandığı kaydedildi.

ABD'nin Irak hükümetine defalarca çağrıda bulunarak, Amerikan tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasını ve milis grupların Irak topraklarını saldırı amacıyla kullanmasının engellenmesini talep ettiği bildirildi.

Irak hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ABD'nin kendi personelini ve tesislerini savunmaktan çekinmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca Irak'taki Amerikan diplomatik misyonlarına yönelik saldırılardan sorumlu kişi veya grupların kimlik veya yerlerinin tespitine katkı sağlayacak bilgiler için 3 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Bağdat, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:16:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.