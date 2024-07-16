ABD'nin batısındaki ulusal parkta yürüyüş yapan baba ve kızı ölü bulundu - Son Dakika
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ABD'nin batısındaki ulusal parkta yürüyüş yapan baba ve kızı ölü bulundu

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle Utah eyaletinde bulunan Canyonlands Ulusal Parkı'nda bir baba ve kızı ölü bulundu. Park yetkilileri, sıcak hava dalgasıyla boğuşan batıdaki parklarda son haftalarda yaşanan ölümlere dikkat çekti.

16.07.2024 13:10
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LOS ANGELES, 16 Temmuz (Xinhua) -- Yüksek sıcaklıklar, ABD'nin batısındaki Utah eyaletini etkisi altına alırken, halkın yaygın olarak kullandığı bir ulusal parkta yürüyüş yapan bir baba ve kızı ölü bulundu.

San Juan İlçesi Şerif Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre Ulusal Park Servisi, Cuma günü yerel saatle 17.45'te Canyonlands Ulusal Parkı'nın Upheaval Dome bölgesinde bir yürüyüşçünün cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir yürüyüşçünün ölü bulunduğu bildirildi.

Park yetkililerine göre, cansız bedenler San Juan ilçesinin ücra kuzeybatı kesimindeki bir patikada yürüyüş yaparken kaybolan bir baba ve kızına ait.

Yürüyüşçülerden 911 hattı üzerinden kaybolduklarını ve sularının bittiğini bildiren acil durum mesajları alan Utah Kamu Güvenliği Departmanı'ndan gelen ihbar üzerine, park hizmetleri bölgeye intikal etti.

Basın açıklamasına göre San Juan İlçesi Şerif Ofisi, bölgenin ücra olması ve engebeli arazi nedeniyle Cumartesi sabahı Kamu Güvenliği Departmanı'nın helikopter ekibiyle işbirliği yaparak cansız bedenleri bölgeden çıkarmak üzere çalışma yürüttü.

San Juan İlçesi Şerif Ofisi ve Ulusal Park Servisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Canyonlands Ulusal Parkı, internet sitesinde yaptığı sıcak hava uyarısında, parkta günlük yüksek sıcaklıkların 35 santigrat dereceyi bulduğunu ya da aştığını belirtti.

Ülkenin batı kesimleri rekor düzeyde sıcak hava dalgasıyla boğuşmaya devam ederken, iki yürüyüşçünün ölümü ABD'nin batısındaki parklarda son haftalarda yaşanan ölümlere eklendi.

Arizona'daki Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda Haziran sonundan bu yana bir aydan kısa süre içinde 3 ziyaretçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Üç ölüm vakasının da halen araştırıldığını belirten park yetkilileri, özellikle sıcakta uzun süre açık havada bulunan kişilerin, yeterli serinleme ve sıvı alımı olmadığı takdirde sıcakla bağlantılı rahatsızlık riskine açık olduğunu vurguladı.

Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda sıcaklıklar 53,3 santigrat dereceye ulaşırken, 6 Temmuz'da bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: Xinhua

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